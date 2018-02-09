Лавина секс-скандалов докатилась до Пентагона

В американском конгрессе прошли слушания, посвященные масштабным нарушениям в крупнейших военных академиях страны. Выяснилось, что в них резко выросло число преступлений на сексуальной почве.

Вслед за лавиной секс-скандалов в сфере шоу-бизнеса новый эпизод под хэштегом #MeToo теперь уже затронул Пентагон. На телевидении cтали обыденными истории, когда девушки-красавицы со слезами на глазах рассказывают, как они с детства мечтали о военной службе — и чем их мечта закончилась. "Другой кадет стал приставать ко мне на пробежке, потом исписал мою машину непристойностями, присылал мне смс такого же содержания, — говорит одна из потерпевших. — Я обратилась к командиру. Мне пришлось покинуть академию, а он ее закончил!"

Речь идет о самых уважаемых и элитных заведениях — Военно-морская академия, Академия ВВС и Военная академия США — знаменитый Вест-Пойнт. Те, кто продолжают там учиться, боятся показывать свои лица. "Меня увезли в какой-то дом, который я не знаю, связали и изнасиловали, — рассказывает девушка. — Я думала, я унесу это с собой в могилу".

Все происходит по одному и тому же шаблону. Домогательства или изнасилование, попытка пожаловаться руководству учебного заведения, которое либо бездействует, либо угрозами пытается заставить замолчать. В самом лучшем случае — отселяет в другой кампус, подальше от насильника.

Тема дошла до конгресса США. "Можно предположить, что с военными институтами что-то не так или они не работают, — говорит Стив Рассел, член палаты представителей. — Декларируется, что у армии меньше проблем, чем у нас, в конгрессе, или у Голливуда. Так почему вы оказываете такое сопротивление, вместо того, чтобы просто решить эту проблему?"

Законодатели попытались надавить на Пентагон, чтобы тот разобрался с подотчетными ему академиями, а заодно с генералами, которых также все чаще уличают в неподобающем поведении, флирте с сотрудницами, принятии подарков и так далее. "Это глубоко укоренившаяся проблема систематических нарушений в вооруженных силах, — считает Джеки Спейер, член палаты представителей. — Именно командиры должны подавать пример, и если злоупотреблениями занимаются они, это влияет на оборонное ведомство на всех уровнях. Существующая система надзора не работает".

Военные — а на слушания специально позвали инспекторов, которые надзирают за военно-морскими, военно-воздушными и сухопутными силами — на это ответили, что генералов они трогать не позволят: от тех слишком многое зависит. И что академии и армия в целом прилагают все усилия, чтобы не упасть в грязь лицом. Но у них просто не хватает рабочих рук.

Конгрессмены спросили: "Может, вам помочь, назначить вам судей со стороны?" Военные категорически отказались. "Это сделает всю цепочку принятия решений намного длиннее, команды и так поступают от слишком большого числа лиц, — уверяет Дэвид Куанток, генерал-лейтенант, генеральный инспектор Армии США. — Такое стало бы огромной ошибкой".

В итоге конгрессмены потребовали у военных навести порядок. Те посетовали, что на проведение новых расследований не хватает средств и предложили законодателям профинансировать это начинание.

Это пожелание оставили без внимания уже члены комиссии. Вероятно, проблема так и останется нерешенной. Учитывая, что все происходит в США, это не может не вызывать тревогу. Здесь уже была история с базой ВВС Лэклэнд в Техасе, где сначала годами покрывались случаи с насилием, а закончилось все тем, что служащий объекта застрелил командира базы и покончил с собой.