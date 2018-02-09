Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла легкоатлетический турнир в Мадриде. Мария одержала 34-ю победу подряд.

Мария Ласицкене заняла первое место, преодолев планку на высоте два метра. Спортсменка штурмовала высоту два метра семь сантиметров, но не смогла ее покорить.

Мария Ласицкене выиграла 34-й турнир подряд. Победная серия российской прыгуньи длится с 1 июля 2016 года.