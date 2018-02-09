Почетный член МОК Килли назвал ужасным отстранение сборной России от Игр

Почетный член МОК, трехкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Жан-Клод Килли дал свою оценку ситуации вокруг сборной России на Играх в Пхенчхане. Килли подверг жесткой критике действия МОК в отношении наших спортсменов.

" Коллективное наказание – это кошмар. Абсолютно необходимо ловить и наказывать мошенников, чтобы "чистые" спортсмены могли поехать на Олимпиаду, которую ждали 20 лет. Но нельзя просто выловить всех одной сетью и выбросить на берег Волги", — приводит слова Жана-Клода Килли "Спорт-Экспресс".

Выдающийся французский спортсмен считает, что комиссия Макларена, с подачи которой началось гонение на российский спорт, не собрала достаточного количества доказательств. ""Международный олимпийский комитет оказался в очень трудной ситуации. Все началось со свидетельств Григория Родченкова, которые попали в отчет Макларена. Он не был точным, а все выводы начинались со слов "в меру наших знаний", что говорит о неуверенности авторов доклада".