В Москве загорелось университетское общежитие, эвакуированы 960 человек

В Москве загорелось общежитие Московского политехнического университета. Возгорание было небольшим, его площадь составила 4 квадратных метра. В настоящее время оно ликвидировано. Пострадавших нет.

Были эвакуированы 960 человек, передает ТАСС. Инцидент произошел в общежитии, которое находится по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 9.