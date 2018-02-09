CAS отклонил апелляции российских спортсменов

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Олимпиада-2018 13 минут назад
CAS отклонил апелляции российских спортсменовЧитайте нас в Telegram
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции 47 российских атлетов и принял решение отклонить их. Таким образом, спортсмены, подавшие иски, не выступят на Играх в Пхенчхане.
Генеральный секретарь CAS Матье Риб сообщил прессе о том, что иски 47 российских спортсменов отклонены. "Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОК", — сообщил Матье Риб.
Атлеты, подавшие иски, потеряли последнюю возможность выступить на Олимпиаде. Отклонены апелляции следующих 32 российских спортсменов : Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).
Еще 15 наших спортсменов подавали иск к МОК на отказ комитета пригласить их на Игры, несмотря на положительный вердикт CAS. В этот список вошли Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон). Но выездное отделение Спортивного арбитражного суда также отклонило их апелляцию.
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