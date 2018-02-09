Семьи экипажа траулера "Восток" получат компенсации

Семьи экипажа рыболовного судна "Восток" получат компенсации. О том, что власти Сахалина назначили выплаты, сообщила глава минсоцзащиты региона.

Траулер пропал в Японском море в конце января, напоминает телеканал "Россия 24". На борту находились 20 моряков. Судно искали с воздуха с помощью самолетов и вертолетов, в спасательной операции участвовали корабли Тихоокеанского флота, специалисты и техника МЧС и Минобороны. На третий день удалось обнаружить спасательные жилеты и два плота с "Востока".

Операция длилась около двух недель. О завершении активной фазы было объявлено 29 января. А 8 февраля поиски полностью прекратили.