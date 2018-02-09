Белый дом призывает госучреждения готовиться к очередной остановке работы

Белый дом призывает госучреждения готовиться к приостановке работы. Уже сегодня, 9 февраля, в 8 утра по Москве в Штатах истекает срок действия временной резолюции, на основании которой сейчас функционирует правительство США.

Конгресс может не успеть до этого времени принять законопроект о продлении временного финансирования, передает телеканал "Россия 24". В таком случае федеральные власти останутся "без денег" — и в стране настанет очередной shutdown. И эта ситуация складывается уже второй раз с начала 2018 года.