Володин: Дума подготовит заявление по решению CAS

Государственная дума подготовит заявление в связи решениями Международного олимпийского комитета и Спортивного арбитражного суда в отношении российских атлетов. Об этом заявил на пленарном заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Есть предложение поручить комитету по спорту подготовить проект заявления Госдумы, и мы его обсудим в течение сегодняшнего дня. Будет правильным подключить и комитеты Госдумы по международным делам и по законодательству", — цитирует Володина ТАСС.

Между тем глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что Россия после Олимпийских игр будет требовать отставки главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Как сообщает "Интерфакс", в Думе разочарованы данным решением МОК и уверены, что оно принималось под давлением.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил РИА Новости, что решение CAS не идет на пользу Олимпийскому движению и дискредитирует независимость МОК.

"Ситуация с российскими спортсменами не идет на пользу Олимпийскому движению, дискредитирует независимость МОК. В целом, как мне кажется, большинство граждан РФ испытывают разочарование от того, что сейчас происходит в Пхенчхане", — заявил Толстой.

Сенатор Алексей Пушков также усомнился в независимости решений CAS и назвал его тоталитарной структурой.

Решение CAS подводит черту под иллюзиями о независимости суда в системе МОК. Правильное решение — то, к-ое нужно МОК. Тоталитарная структура — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 февраля 2018 г.

Выездное отделение CAS в Пхенчхане отклонило иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.