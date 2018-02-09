На помойке в Новой Москве найдена коробка с двумя новорожденными медвежатами

В четверг вечером житель поселка Марьино в Новой Москве возле мусорного контейнера рядом с домом нашел двух новорожденных медвежат, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования, медвежат передадут в "Торопецкую биологическую станцию "Чистый лес", структурное подразделение центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника в Тверской области.

Редакция газеты "Московская перспектива", где работает мужчина, нашедший медвежат, обратилась в департамент природопользования Москвы с просьбой помочь спасти животных.

Как рассказали в ведомстве, вскоре после сигнала на место выехали специалисты Центра передержки департамента и временно забрали медвежат к себе в центр.

По словам сотрудника пресс-службы, так как медвежата еще не успели привыкнуть к людям, специалистами было принято решение передать их в заповедник в Тверской области.

"У биостанции "Чистый лес" большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей. Мы несколько лет назад уже вернули в живую природу медведицу Викторию, которую также нашли на территории Новой Москвы", — сказал глава департамента Антон Кульбачевский.

Медвежата смогут вернуться в живую природу после прохождения реабилитации.