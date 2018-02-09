Эйфелеву башню закрыли из-за снегопада

В Париже из-за снегопада закрыли для посещения Эйфелеву башню. В управляющей компании заявили, что она будет закрыта в пятницу и субботу, чтобы "гарантировать безопасность посетителей".

Сотрудники займутся расчисткой снега на площадках башни. Для борьбы со снегом и наледью там нельзя использовать соль, так как она приводит к коррозии металлических конструкций и может повредить лифты.

Из-за сильных снегопадов на дорогах Франции образовались пробки. Как сообщает "Интерфакс", власти призывают парижан не выходить из дома без необходимости. Между тем метеорологи ожидают новую волну осадков.