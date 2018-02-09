Офис украинских "Вестей" захватили "непонятные люди"

В Киеве редакция украинского издания "Вести" сегодня продолжает оставаться под контролем силовиков, которые накануне забаррикадировались в помещении. Утром журналистов, пришедших на работу, не пустили в редакцию.

"Началась потасовка, "титушки" забрызгали газом журналистов "Вестей", одной из сотрудниц газ попал в глаза. Сотрудники "Вестей" вызвали полицию", — сообщается на сайте издания, где сотрудники пытаются вести прямую трансляцию происходящего.

"На работу не пускают. Внутри забаррикадировались непонятные люди", — рассказала РИА Новости выпускающий редактор сайта "Вести" Анастасия Рейн. По ее словам, внутри офис полностью разгромлен – это удалось узнать у тех, кто забаррикадировался внутри офиса.

Обыски в редакции украинских "Вестей" начались утром 8 февраля. После появления силовиков в здании сработала сирена пожарной сигнализации. Однако вскоре выяснилось, что виной тому был не пожар, а распыленный слезоточивый газ.

Между тем в Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активами, которые получены от коррупционных и других преступлений, заявили, что офисные помещения "Вестей" переданы под контроль управляющей компании.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.