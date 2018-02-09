Суд подтвердил исключение Ле Пена из "Нацфронта"

В пятницу Апелляционный суд Версаля подтвердил исключение основателя партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена из партийных рядов, оставив за ним статус "почетного председателя", передает РИА Новости.

Как известно, сегодняшним лидером партии является Марин Ле Пен — дочь Жан-Мари Ле Пена. Партия, созданная в 1972 году выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. Став совершеннолетней, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Она стал главой партии в 2011 году.

Несмотря на то, что их политический путь пролегал по одной дорожке, отношения отца и дочери со временем значительно охладели. Марин не согласна со слишком резкими и спорными заявлениями своего родителя.

В августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии, разлад в семье достиг апогея.

После этого суд города Нантер подтвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.

Скандал разгорелся после высказывания Ле Пена о том, что газовые камеры были только "деталью" Второй мировой войны. Иакое отношение к газовым камерам Ле Пен впервые высказал еще в 1987 году, позже неоднократно повторял это.