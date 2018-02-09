Поезд Мурманск-Петербург делает остановку в Пояконде ради одной школьницы

На маленькой станции Пояконда, что в Кандалакшском районе Мурманской области, теперь останавливается поезд дальнего следования. Такое решение было принято ради единственной девочки — чтобы она могла возвращаться из школы.

Об этом РЖД попросили в администрации района. Обращение было рассмотрено и принято положительное решение о назначении дополнительной остановки поезда номер 21 сообщение Мурманск — Санкт-Петербург на этой станции.

Как рассказала ТАСС замглавы Кандалакшского района Наталья Золотова, данная проблема возникла в конце 2017 года. Ранее поезда дальнего следования делали остановку на станции, но потом железнодорожники ее отменили.

По словам чиновницы, в поселке Пояконда проживают около 50 человек, среди них — только одна школьница. Она ездит в школу в поселок Зеленоборский. По железной дороге это около часа. Утром успеть на уроки можно на электричке, но обратно электричка идет только около восьми часов вечера и при таком раскладе у девочки совсем не оставалось бы свободного времени.

Проблему решал поезд, который проходил через Зеленоборский днем. Однако с 1 декабря прошлого года остановка на станции Пояконда была исключена из расписания.

При этом запустить школьный автобус, как это делается в других населенных пунктах региона, было невозможно, так к поселку от федеральной трассы ведет лишь лесная дорога плохого качества, протяженность которой составляет около 10 километров, пояснила начальник районного управления образования Ирина Агаева. Поэтому местные власти обратились в РЖД с просьбой вернуть остановку.

Ранее сообщалось о том, в Японии железнодорожная станция Ками-Сиратаки на острове Хоккайдо работает ради одной-единственной школьницы, которая ездит на поезде на учебу и домой. Полустанок закроют только когда девочка закончит школу.