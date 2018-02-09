Игры стартовали: российских спортсменов приветствовали овациями

"Властелины олимпийских колец в окружении политических лозунгов и косых взглядов", — это только одна из цитат из мировой прессы. Зимние Игры в Южной Корее стартовали. Несмотря на все усилия МОК "растворить" наших атлетов в параде олимпийских красок, Россия на церемонии открытия не осталась незамеченной. Атлетов из нашей страны трибуны поддержали жаркими овациями. В кадр официального старта Игр попали и две Кореи — впервые за 12 лет под единым знаменем, не аплодирующий этому событию вице-президент США Пенс, историческое рукопожатие южнокорейского лидера и сестры северокорейского.

Слово "Россия" на стадионе все же прозвучало. От обозначения гражданства наших спортсменов организаторы уйти не смогли. Сегодня же в Канныне торжественно открыли Дом спорта, место встречи российских болельщиков и спортсменов, действующих и уже закончивших карьеру. Именно здесь они могут почувствовать себя единым целым.

Кому точно не было холодно — так это спортсмену из Тонги. Он вышел на стадион с голым торсом, как и два года назад. Тогда он принимал участие в Летних Олимпийских играх, успеха в тхэквондо не добился, теперь пытает счастье в горных лыжах.

Сборную Бермуд представляла семья — бабушка, дедушка и внук. Все — в шортах. Всего по олимпийскому стадиону прошли сборные 92 стран. Это счет спортивный, но есть и политический — сколько глав государств и правительств приехали на открытие Игр. Счет Пхенчхана — 16. Прошлых игр в Сочи — около 60.

Особо сегодня следили за гостями из Северной Кореи. Когда на арену под флагом единой Кореи вышли сборные Севера и Юга, президент Южной Кореи обменялся рукопожатием с формальным главой КНДР Ким Ен Намом и с сестрой Ким Чен Ына. Глава американской делегации такую атмосферу примирения, впрочем, не поддержал. Вице-президент Майк Пенс во время банкета садиться за один стол с делегацией из КНДР отказался. Зато повеселила зрителей пара актеров, изображающих Трампа и Ким Чен Ына, которых многие приняли за настоящих политиков.

И, конечно, кульминация всей церемонии — зажжение Олимпийского огня. Были предложения, чтобы огонь к чаше поднесли сразу два человека — представители Севера и Юга. Но от этой идее отказались. Главной героиней церемонии стала Ким Ен Ан — южнокорейская фигуристка, олимпийский чемпион Ванкувера и серебряный призер Сочи.