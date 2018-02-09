Трамп отказывается читать доклады спецслужб

Президент США Дональд Трамп зачастую пренебрегает практикой чтения с утра печатной версии отчетов, подготовленных спецслужбами, отдавая предпочтения устным брифингам.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на три информированных источника.

По данным издания, семеро президентов США до Трампа начинали своё утро в Овальном кабинете, с чтения суточной разведсводки для главы государства.

45-й глава Белого дома после нескольких месяцев пребывания на посту президента дал понять сотрудникам американских спецслужб, что ему не нравится читать составленные ими документы.

Трамп отдает предпочтение устным брифингам с представителями разведслужб, которые проводятся почти каждый день в 11 утра по местному времени.

При этом по данным The Washington Post, общение с президентом построено так, чтобы не расстраивать его. Например, информация о предполагаемом вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года, включена только в письменный вариант брифинга.

С информацией газеты не согласен директор Национальной разведки США Дэн Коутс, назвавший "чистым вымыслом" утверждение, что Трамп не читает разведматериалы и потому не в полной мере осведомлен.

В тоже время экс-глава ЦРУ Леон Панетта рассказал газете, что, отдавая предпочтение устной информации, Трамп может упустить какую-то важную информацию, а это может загнать его и США в целом, в уязвимую ситуацию.

Сам Трамп, заняв высший пост в стране, заявлял американским СМИ, что ему не нужно читать 200-страничные доклады по проблеме, которую можно уместить на одной странице.