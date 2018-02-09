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9 февраля 201822:45 Варвара Невская

Боевики ИГИЛ пытаются заработать в онлайн-казино

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Боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) перешли в Интернет. Они пытаются заработать деньги на онлайн-казино. Создают подставные платформы, куда пользователи вливают средства. Это такой способ найти новый источники дохода. Ранее наживались на нефти.

Разгромное поражение, после которого у боевиков лишь один путь – к отступлению. Теперь центром сосредоточения запрещенного в России ИГИЛ становится Афганистан. И хоть благодаря хорошо налаженным каналам пропаганды, экстремисты активно заявляют, что не сломлены, и продолжат свой кровавый путь, факты говорят об обратном.

Благодаря успешным действиям Сирийской армии и ВКС России, террористы лишились доступа к самому крупному источнику финансирования — продаже нефти. Потеряв управление над месторождениями и каналами сбыта, ИГИЛ вынуждено искать альтернативные способы заработка.

"В этих условиях ИГИЛ усиленно занят поиском новых источников подпитки, — отмечает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. — Оттачиваются навыки использования современных технологий, к примеру, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины. Борцы "халифата" не гнушаются и заработком через онлайн-казино".

Почему выбор боевиков пал на азартные игры – понять несложно. Спрос на них невероятно велик, особенно в странах СНГ, куда из Афганистана, по оценкам ФСБ, боевики почти беспрепятственно могут проникать. "Онлайн-казино очень сложно отследить и контролировать, — говорит доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзоян. — Попробуйте кто-нибудь поиграть в онлайн-казино и подать там жалобу руководству. Они зарегистрированы на Кюрасао и где-нибудь в других зонах и до них не достучаться! И, по сути, их финансы тоже практически бесконтрольны. Это очень неплохой бизнес".

Тем не менее, суммы, которые игиловцы способны выручить в этом бизнесе, несопоставимы с теми, что приносили ныне недоступные источники дохода. Еще имея контроль над нефтяными месторождениями, к концу прошлого года террористы получали около двух миллионов долларов в месяц. Но и эта цифра ничтожна по сравнению с данными Всемирного банка за 2014 и 2015 год. Тогда экстремисты в неделю могли выручать до 29 миллионов долларов, а суммарный доход группировки составлял около двух миллиардов.

"Главные источники финансирования – это были нефть, нефтебдобыча, — говорит директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Они захватили обширные нефтяные поля, и у них было где-то 50 тысяч баррелей нефти в год в Сирии и где-то 30 000 в Ираке. Сейчас ситуации изменилась, у них этого нет. У них были довольно серьезные доходы от торговли артефактами, они продавали различные захваченные древности".

Общий доход ИГИЛ в ближневосточном регионе упал до 3 миллионов долларов. Большая часть разграбленных артефактов, уже давно продана на закрытых аукционах. Игиловцев не раз обвиняли и в торговле человеческими органами, но, по оценке экспертов, поражение в Сирии и срочная дислокация, отрезали и эту чудовищную статью дохода.

"Сейчас ИГИЛ будет вынуждено существовать, прежде всего, за счет того, за счет чего существуют все террористические группировки, — продолжает Геворг Мирзоян. — Внешнего спонсирования. Спонсирование со стороны богатых шейхов залива, какого-то сбора денег с мусульманских общин, в том числе и Европы, ведь различные мусульманские фонды в той же Европе собирают деньги, якобы для, по исламскому закону каждый мусульманин должен жертвовать часть своего дохода, некоторые благотворительные фонды занимаются напрямую спонсированием терроризма и террористической деятельности".

Не стоит забывать и о том, что многие компании в США, напрямую аффилированные с государственным департаментом, также косвенно поддерживали ИГИЛ. Например, помогая закупать им оружие стандартов Варшавского договора.

В своей речи Небензя также обратил внимание, что деньги террористов все чаще оседают в крупнейших банках стран Персидского залива, Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии, а также что боевики пытаются инвестировать деньги в весьма легальные сферы бизнеса крупных зарубежных компаний, что, по его мнению, обязано стать предметом для разбирательств руководством соответствующих стран. Всю эту информацию Россия уже предоставила в Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

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