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9 февраля 201822:25

Евгений Плющенко заступился за российских паралимпийцев

Сергей Савостьянов/ТАСС

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Instagram сообщил, что отправил президентам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (IPC) письмо с просьбой допустить российских паралимпийцев на Игры-2018 в лыжных гонках и биатлоне.

"Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира, президенту МОК Баху и президенту Парсонсу письмо-боль с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней паралимпиады, шестикратного паралимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде", — написал Плющенко.

"Вы все знаете, что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды, всем мужчинам, не дали шансов выступить на Играх. Очень надеюсь и верю, что президенты МОК и ПКР найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх", — добавил фигурист. Плющенко отметил, что письмо подписали олимпийские чемпионы, в частности Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Алина Кабаева, Александр Карелин, Елена Исинбаева, Вячеслав Фетисов, Юлия Липницкая и другие.

 

Внимание ‼️‼️‼️Важная инфо ‼️‼️‼️ Друзья!Я только что отправил с моими друзьями,многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира,Президенту МОК Т.Баху и Президенту МПК А.Парсонс, письмо-боль,с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года,моего друга, героя нашей домашней паралимпиады,6ти кратного олимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде. Вы все знаете,что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды,всем мужчинам,не дали шансов выступить на Играх.Я,и мои коллеги: Роднина Ирина, Владислав Третьяк Карелин Александр,, Фетисов Вячеслав, Мамиашвили Михаил, Кожевников Александр, Немов Алексей, Исинбаева Елена, Кабаева Алина, Навка Татьяна, Хоркина Светлана, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Волосожар Татьяна, Траньков Максим, Костомаров Роман, Журова Светлана, Жамнов Алексей, Мамун Маргарита, Тиманина Анжелика, Липницкая Юлия, Сотникова Аделина завоевали за свою карьеру 41 золотую,13 серебреных и 10 бронзовых медалей.Мы как никто другой,понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов,а спортсменов с определенными проблемами по здоровью. Я не смог пройти мимо,все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеюсь и верю,что Президенты МОК и ПКР,найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских Играх. ‼️English version below

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Фев 9, 2018 в 10:33 PST

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