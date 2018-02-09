Евгений Плющенко заступился за российских паралимпийцев

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Instagram сообщил, что отправил президентам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (IPC) письмо с просьбой допустить российских паралимпийцев на Игры-2018 в лыжных гонках и биатлоне.

"Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира, президенту МОК Баху и президенту Парсонсу письмо-боль с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней паралимпиады, шестикратного паралимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде", — написал Плющенко.

"Вы все знаете, что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды, всем мужчинам, не дали шансов выступить на Играх. Очень надеюсь и верю, что президенты МОК и ПКР найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх", — добавил фигурист. Плющенко отметил, что письмо подписали олимпийские чемпионы, в частности Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Алина Кабаева, Александр Карелин, Елена Исинбаева, Вячеслав Фетисов, Юлия Липницкая и другие.