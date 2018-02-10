Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Монпелье

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит во французском городе Монпелье. Россиянин в четвертьфинале уступили хозяину корта французу Жо-Вильфриду Тсонга.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу Тсонга, который "посеян" на турнире под третьим номером. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Ранее в полуфинал не смог выйти другой россиянин Карен Хачанов, проигравший бельгийцу Давиду Гоффену (первая "ракетка" турнира) со счетом 4:6, 4:6.