Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
10 февраля 201802:55

На Среднем Западе США из-за снегопадов отменено более 1,5 тысячи авиарейсов

Global Look Press

Читайте нас в Telegram

В пятницу, 9 февраля, на Среднем Западе США из-за сильных снегопадов отменено более полутора тысяч авиарейсов. Такие данные сообщила телекомпания CNN.

Ранее СМИ сообщали об отмене по той же причине более 800 рейсов. Большинство из них пришлось на три международных аэропорта в Детройте (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс). Для очистки взлетно-посадочных полос администрация воздушных гаваней вывела более 280 единиц снегоуборочной техники, передает ТАСС. Авиакомпании пошли на уступки пассажирам, забронировавшим билеты на отмененные рейсы, разрешив перебронировать их на другие даты вылета без уплаты положенных сборов.

Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов Америки опубликовала предупреждение о последствиях снегопадов и холодов, которое касается примерно 23 миллиона жителей Среднего Запада. Мэр Чикаго Рам Эмануэль обратился к горожанам, отметив, что в ближайшие дни снега в регионе выпадет больше, чем в любой день двух предыдущих зим.

Снегопады повлияли на движение транспорта на дорогах. Согласно последней информации, на шоссе неподалеку от городаhttps://www.vesti.ru/doc.html?id=2985089 Гейлсбург (штат Мичиган), в пятницу столкнулись 32 легковых автомобиля и 19 автофургонов. Скорость была небольшой, поэтому в результате ДТП пострадал всего один человек.

По прогнозам синоптиков, к вечеру в Детройте может выпасть от 15 до 23 сантиметров снега, в Чикаго – более 20 сантиметров. CNN напомнила, что за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.

Коротко

06:14

Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

05:47

ВМС Индонезии задержали судно с тонной наркотиков на борту

05:22

Делегация из КНДР прибыла на встречу с президентом Южной Кореи

04:53

Россиянка погибла, ее соотечественник тяжело пострадал в ДТП в США

04:28

Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде-2018 достигло 139

03:55

Трамп заблокировал публикацию записки демократов по "делу РФ"

03:26

Ледокол вышел на помощь застрявшему в Охотском море теплоходу

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде-2018 достигло 139

Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде-2018 достигло 139

2 часа назад
Трамп заблокировал публикацию записки демократов по "делу РФ"

Трамп заблокировал публикацию записки демократов по "делу РФ"

2 часа назад

Трансляции

Олимпиада-2018. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины
10:05

Олимпиада-2018. Лыжные гонки. Женщины 7,5 км + 7,5 км. Скиатлон. Финал
12:15

Олимпиада-2018. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация
13:00

Олимпиада-2018. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Квалификация. 1/2 финала, финал
Все трансляции
Соловьёв выгнал из студии американского эксперта за оскорбление летчика, погибшего в Сирии

Соловьёв выгнал из студии американского эксперта за оскорбление летчика, погибшего в Сирии

5 часов назад
Вице-премьер Приходько: материал Навального - это очередная провокация

Вице-премьер Приходько: материал Навального - это очередная провокация

5 часов назад
Во время открытия Олимпиады американский болельщик развернул флаг России

Во время открытия Олимпиады американский болельщик развернул флаг России

6 часов назад
Российские керлингисты победили хозяев Олимпиады в дабл-миксте

Российские керлингисты победили хозяев Олимпиады в дабл-миксте

1 час назад
Олимпиада-2018. Медведева и Боброва с Соловьевым выступят в командном турнире фигуристов

Олимпиада-2018. Медведева и Боброва с Соловьевым выступят в командном турнире фигуристов

2 часа назад
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

08.02.2018 14:12
Программа "Международное обозрение" от 9 февраля 2018 года

Программа "Международное обозрение" от 9 февраля 2018 года

6 часов назад
51
В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

07.02.2018 17:15
Ледокол вышел на помощь застрявшему в Охотском море теплоходу

Ледокол вышел на помощь застрявшему в Охотском море теплоходу

3 часа назад
На Среднем Западе США из-за снегопадов отменено более 1,5 тысячи авиарейсов

На Среднем Западе США из-за снегопадов отменено более 1,5 тысячи авиарейсов

3 часа назад
В итальянской Пизе задержан злоумышленник, ранивший четырех человек

В итальянской Пизе задержан злоумышленник, ранивший четырех человек

4 часа назад
В Мексике объявлена тревога после похищения контейнера с радиоактивными веществами

В Мексике объявлена тревога после похищения контейнера с радиоактивными веществами

4 часа назад
Программа "Индустрия кино" от 10 февраля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 10 февраля 2018 года

4 часа назад
10
Дмитрий Мазепин: чтобы выходить на новые рынки сбыта, деньги не нужны

Дмитрий Мазепин: чтобы выходить на новые рынки сбыта, деньги не нужны

4 часа назад
3
В парижском аэропорту Орли около 200 рейсов отменили из-за снегопада

В парижском аэропорту Орли около 200 рейсов отменили из-за снегопада

5 часов назад
Семья Спартака Мишулина хочет эксгумировать тело актера с целью проведения ДНК-теста

Семья Спартака Мишулина хочет эксгумировать тело актера с целью проведения ДНК-теста

9 часов назад
Умер актер, певец и поэт Дмитрий Бузылев

Умер актер, певец и поэт Дмитрий Бузылев

16 часов назад
Евгений Плющенко заступился за российских паралимпийцев

Евгений Плющенко заступился за российских паралимпийцев

8 часов назад
Самый богатый губернатор получил 13 лет строгого режима

Самый богатый губернатор получил 13 лет строгого режима

10 часов назад
60 минут. Как встретили россиян на Олимпиаде

60 минут. Как встретили россиян на Олимпиаде

10 часов назад
375
Игры стартовали: российских спортсменов приветствовали овациями

Игры стартовали: российских спортсменов приветствовали овациями

10 часов назад
Александр Серов назвал Афину идиоткой, дочь сволочью, но на тест ДНК согласился

Александр Серов назвал Афину идиоткой, дочь сволочью, но на тест ДНК согласился

12 часов назад
Часто задаваемые вопросы: что нужно знать об Олимпийских играх

Часто задаваемые вопросы: что нужно знать об Олимпийских играх

14 часов назад
Телеканал "Россия" заведет зрителей в "Лабиринты"

Телеканал "Россия" заведет зрителей в "Лабиринты"

15 часов назад
Названы самые продаваемые в России "японцы" за 2017 год

Названы самые продаваемые в России "японцы" за 2017 год

15 часов назад
Погода на выходные: небольшой снег и относительно тепло

Погода на выходные: небольшой снег и относительно тепло

16 часов назад
Меж двух хитов: певица Натали рассказала, куда пропадала

Меж двух хитов: певица Натали рассказала, куда пропадала

16 часов назад
В Россию едет обновленный Fiat Doblo

В Россию едет обновленный Fiat Doblo

19 часов назад
Обвал на Уолл-стрит: конец тренда или передышка?

Обвал на Уолл-стрит: конец тренда или передышка?

09.02.2018 00:54
Главная аниме-премьера года - "Мэри и ведьмин цветок". Видео

Главная аниме-премьера года - "Мэри и ведьмин цветок". Видео

13 часов назад
Самый кассовый отечественный фильм "Движение вверх" показали американским студентам

Самый кассовый отечественный фильм "Движение вверх" показали американским студентам

08.02.2018 05:50
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

07.02.2018 17:25