На Среднем Западе США из-за снегопадов отменено более 1,5 тысячи авиарейсов

В пятницу, 9 февраля, на Среднем Западе США из-за сильных снегопадов отменено более полутора тысяч авиарейсов. Такие данные сообщила телекомпания CNN.

Ранее СМИ сообщали об отмене по той же причине более 800 рейсов. Большинство из них пришлось на три международных аэропорта в Детройте (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс). Для очистки взлетно-посадочных полос администрация воздушных гаваней вывела более 280 единиц снегоуборочной техники, передает ТАСС. Авиакомпании пошли на уступки пассажирам, забронировавшим билеты на отмененные рейсы, разрешив перебронировать их на другие даты вылета без уплаты положенных сборов.

Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов Америки опубликовала предупреждение о последствиях снегопадов и холодов, которое касается примерно 23 миллиона жителей Среднего Запада. Мэр Чикаго Рам Эмануэль обратился к горожанам, отметив, что в ближайшие дни снега в регионе выпадет больше, чем в любой день двух предыдущих зим.

Снегопады повлияли на движение транспорта на дорогах. Согласно последней информации, на шоссе неподалеку от городаhttps://www.vesti.ru/doc.html?id=2985089 Гейлсбург (штат Мичиган), в пятницу столкнулись 32 легковых автомобиля и 19 автофургонов. Скорость была небольшой, поэтому в результате ДТП пострадал всего один человек.

По прогнозам синоптиков, к вечеру в Детройте может выпасть от 15 до 23 сантиметров снега, в Чикаго – более 20 сантиметров. CNN напомнила, что за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.