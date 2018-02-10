Эксперты спрогнозировали вероятный сценарий военного конфликта с Россией

Применение современных средств поражения, в первую очередь высокоточного оружия, и действия диверсионных групп могут стать наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией. Такие данные появились в опубликованном научно-методическом труде МЧС РФ.

По расчетам ведомства, в современной войне основными целями станут критически важные объекты, объекты жизнеобеспечения населения, пункты управления, а также информационные центры. В связи с этим нужно разрабатывать и внедрять планы эвакуации населения только из зон воздействия вторичных поражающих факторов – химических и радиоактивных заражений, пожаров, катастрофических затоплений. Как отмечают спасатели, массовая эвакуация граждан при этом является устаревшей практикой.

Специалисты МЧС назвали применение противником оружия массового поражения, прежде всего ядерного, по территории Российской Федерации маловероятным.

12 января текущего года в американских средствах массовой информации оказался проект Обзора ядерной политики США, напоминает Lenta.Ru. В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, которая включает в себя атомные подводные ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегическую авиацию.