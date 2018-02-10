Васильев не боится мести коррупционеров

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Дагестанское дело 56 минут назад
Васильев не боится мести коррупционеровЧитайте нас в Telegram
5 февраля в Дагестане спецназом ФСБ были задержаны премьер-министр, два вице-премьера, министр образования и мэр Махачкалы. Эти события в элитах называют "черным понедельником", в народе – "светлым". Что это означает для других регионов?
Вся страна увидела золотой пистолет с инициалами и целый арсенал непонятно откуда взявшегося другого оружия, обнаруженного в доме временно исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова.
Одновременно задержаны и арестованы его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Шахабас Шахов. Позднее подозреваемых в хищении денег, выделенных на соцпрограммы, доставили в Москву. Кстати, для ВГТРК, манера ведения дел арестованного дагестанского премьера не новость.
Кадры из сюжета ГТРК "Дагестан" о незаконной вырубке "зеленых легких" Махачкалы Эльтавского леса — его намеревались застроить коттеджами. После того сюжета премьер оказывал на ГТРК еще какое давление. Но теперь ему инкриминируют куда большее.
В Махачкале "Вести в субботу" заглянули в местный Белый дом, куда в октябре въехал назначенный президентом Путиным новый врио главы республики Владимир Васильев, при котором в Дагестан и началось принципиально новое наведение порядка.
- Владимир Абдуалиевич, простите мне некоторую вольность, но вы дали на этой неделе!
- Это не я дал, это Владимир Владимирович мне сделал предложение и направил сюда , а далее меня поддержало Народное собрание. Чем больше я здесь нахожусь, тем больше убеждаюсь, что мы должны в первую очередь выстраивать систему управления, которая бы решила многие накопившиеся проблемы.
- В Народном собрании вы анонсировали грядущий десант прокуроров, и все равно не испугались те, кто попали под удар этой прокурорской проверки.
- Мне бы очень не хотелось, чтобы только испуг работал. Он, наверное, тоже нужен, потому что даже во время работы этой группы прокуроров из всех регионов было задержано должностное лицо за взятку в миллион триста тысяч. Есть такое, что накопилось годами. Есть, к сожалению, большая теневая составляющая в экономике. Есть то, что, находясь на должности, попросить, получить что-то не считается аморальным и осуждаемым обществом. У нас большая проблема с незаконными врезками в газопроводы, в электросети. Мы несем многомиллиардные расходы в связи с этим. Это опасно. Причем электроэнергия во многих населенных пунктах не соответствует нормативу: не 220 вольт, а ниже. С газоснабжением — тоже проблемы. Мы уже экологический предел переходим. Море есть, но в черте города летом в нем не рекомендуют купаться. Нам сейчас в этих вопросах нужно будет последовательно работать, догонять то, что уже сделано во многих регионах России. И мы стремимся к тому, чтобы выстроить системные отношения. Допустим, недавно мы назначили на должность заместителя председателя правительства, министра образования Омарову Уммупазиль Вадзиевну. Она девять лет была правозащитником. Мне кажется, это очень хорошее решение.
- Вы, генерал-полковник МВД, назначаете правозащитницу министром образования?
- Да, конечно. Первое, что было сделано, — к нам приехал Рособрнадзор. И, конечно же, мы сейчас делаем все, чтобы дети не учились коррупции, когда их близкие, родители за счет должности и денег проталкивают их всеми правдами и неправдами, отталкивая талантливых и трудолюбивых. Нужно, чтобы ЕГЭ был первым экзаменом в эту жизнь.
- Чтобы не было этих вот легендарных "стобалльников".
- Лучшие практики, общие подходы. Десять процентов золотых медалистов пишут заявления о приеме в вуз с ошибками. Это вызов.
- Поправьте меня, если я не прав, но ведь в предыдущем составе правительства Дагестана, отправленном теперь в отставку, — девять вице-премьеров, арестованы двое. То есть большинство-то людей нормальные, с ними можно работать, на них можно положиться.
- Вы абсолютно правы.
- Чтобы не было превратного ощущения.
- Вот именно. И я хорошо отдаю себе отчет в этом. Хочу сказать, что никакого "завоза" кадров не будет. Мы будем работать в основном со всеми, кто уже сегодня есть. Те, кто не справляются, будут заменены, и на их место будем готовить, отбирать местных талантливых и амбициозных ребят и девчат.
- Как вы будете подбирать кадры? Поделились этими объективками, которые приготовлены на пару новых сотрудников из числа тех, кто приехал. Новый премьер-министр — из Татарстана. Он мордвин.
- Жена — татарка, если уж углубляться в национальность.
- Я думаю, вы чувствуете, к чему я подбираюсь. Еще одна справка. Попов Денис Геннадьевич, новый прокурор. Место рождения — Свердловская область, основная часть карьеры — в Москве, но в последние годы — первый зампрокурора Тульской области и прокурор Хакасии. Русский, похоже. А вот теперь тонкая материя. Вы говорите о том, что в основном будут не приезжие, а местные кадры, но эти назначения, судя по всему, свидетельствуют о том, что вы намерены разорвать этот порочный круг национальных квот, по которым распределялись должности в республике. Мы уже говорили с вами об этом раньше. Вообще решаемая задача?
- Решаемая. Люди в Дагестане, чем больше работы, тем больше вызывают уважение. Недавно прошел турнир Ярыгина по борьбе. Семь золотых медалей выиграли. Дагестанцы умеют побеждать в серьезной борьбе не только на ковре. Сейчас проходит конкурс, и мы в результате получим и председателя суда тоже. Но надеюсь, что это будет не местный судья. Объясню, почему. У нас большое количество незаконного строительства жилых зданий. Все эти дома сливают канализацию в устаревший коллектор. Обеспечивается тем же энергетическим электроресурсом, который был до этого. Инфраструктура – то же самое. Строится "окно в окно", порой — в зонах, которые недопустимы под застройку. Многие такие здания были узаконены только судебными решениями. И я внимательно с момента моего прихода слежу за этим, у меня нет примеров, когда такие судебные решения возникали. Очень много обращается граждан. Сейчас приехали прокуроры, к ним буквально в ряде районов выстраиваются очереди. Это очереди за правдой, за справедливостью, которой люди не видят. Поэтому я прошу прощения у тех, кто чувствуют себя обиженным, национальное самосознание которых задето. Но на первых порах мы должны изменить ситуацию и следовать пожеланиям людей. Мы расширили полномочия Народного собрания. Мы дали возможность всем вместе утверждать прокурора. И вот этот наш кандидат через несколько месяцев после назначения пришел в Народное собрание и там выдержал экзамен. Против было немного, его поддержали. Мы работаем с людьми, с кандидатами и будем и дальше совершенствовать эту работу для подавляющего большинства жителей республики.
- Мести не боитесь?
- Нет. Почему? Я всю жизнь работал на таких участках. Вспомните 90-е годы. Руководитель РУБОПа страны.
- Борьба с организованной преступностью.
- До этого работал в Управлении по чрезвычайным ситуациям в МВД, ездил везде. Вот почему я, когда меня утверждали в парламенте, сказал, что это не Васильев пришел, это Россия пришла. Мы сегодня благодаря поддержке президента в первую очередь уже немало можем, но чем больше мы будем работать над противодействием теневой экономике, коррупции, тем больше мы сможем делать сами. Я рад тому, что в этом году на 300 миллионов пришло больше налогов. Но в то же время это очень мало. У меня недавно был руководитель Налоговой службы, и мы на эту тему разговаривали. Мы будем очень серьезно работать над сбором налогов. Я уже предупредил всех руководителей наших районов, что их пребывание на постах будет зависеть от сбора налогов. Ко мне поступает из одного из районов представление на награду высоким орденом нашей республики. Я тут же позвонил в Налоговую службу — четыре с лишним миллиона не заплатил налог. А глава района даже не посмотрел и написал мне письмо: "Дайте денег". Вот с этим будем заканчивать. Я встречался с Александром Бастрыкиным, скоро к нам приедет Юрий Яковлевич Чайка. Дело пошло. Президент поставил задачу. Борьба с коррупцией и теневой экономикой в Дагестане началась и будет продолжаться при поддержке, а я это чувствую, населения нашей республики.
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