КТО в Ингушетии: убиты игиловец и его подельник, найдены пояса смертника

У селения Сурхахи в Назрановском района Ингушетии произошло боестолкновение с участниками незаконных вооруженных формирований. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК), в республике проводится контртеррористическая операция, в ходе которой уже нейтрализованы двое боевиков. Потерь среди силовиков нет. Информации о пострадавших среди населения не поступало.

По данным источника в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округ, на территории Назрановского района Ингушетии введены оперативные планы " Вулкан" и "Перехват".

Между тем, как передает РИА Новости со ссылкой на информацию Национального антитеррористического комитета, один из уничтоженных бандитов находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне ИГ (запрещена в РФ).

Кроме того, продолжили в НАК, на месте боестолкновения в Ингушетии обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде "пояса смертника", компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение. Самодельные взрывные устройства уничтожили специалисты-взрывотехники ФСБ "в связи с опасностью их транспортировки", добавили в НАК.