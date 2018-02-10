США пытаются расколоть Сирию и создать армию из курдов и террористов

США созданием "местных советов" в Сирии пытаются расколоть эту страну и закрепить свое военное присутствие, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак. "Вызывает вопросы продвигаемый Вашингтоном проект строительства "альтернативной Сирии" на территориях, "освобожденных" при участии международной коалиции", — приводит слова дипломата ТАСС. Попытки Запада увязать вопросы восстановления Сирии со сменой власти в этой стране Кинщак назвал циничным шантажом.

Посол заявил, кроме того, что США пытаются "сколотить" в Сирии "новую сирийскую армию" из курдов и бывших боевиков ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации). По его словам, Вашингтон делает ставку "на курдов из Партии демократического союза, а также прикормленные арабские вооруженные отряды на востоке Сирии".

Долгое время террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" была для некоторых стран антисирийского лагеря фактическим союзником в борьбе с законным правительством Сирии, напомнил Кинщак. "Сегодня она является одной из последних карт в руках противников президента Сирии Башара Асада для оказания военного давления на Дамаск", — отметил он он. "Однако, как и все террористы, нусровцы — ненадежные союзники, — добавил посол Кинщак. Он подчеркнул, что террористов нужно ликвидировать совместными усилиями.

По словам российского посла, командирам группировки "Джебхат ан-Нусра" в Восточной Гуте подчиняется большая часть находящихся рядом незаконных вооруженных формирований, в том числе так называемых умеренных. Дипломат подчеркнул, что даже небольшие отряды боевиков "Джебхат ан-Нусры" являются серьезной силой и представляют значительную опасность.

Кинщак констатировал, что создание зон деэскалации способствовало снижению уровня насилия в целом по стране, в том числе и в Восточной Гуте, однако из-за вооруженных провокаций окопавшихся там боевиков из считающихся умеренными группировок "Ахрар аш-Шам", "Фейлак ар-Рахман", "Армии ислама" и террористов "Джебхат ан-Нусры" в ноябре обстановка в Восточной Гуте вновь дестабилизировалась.