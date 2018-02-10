Семен Елистратов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане

Россиянин Семен Елистратов завоевал первую олимпийскую медаль на дистанции 1500 метров по шорт-треку. В финальном забеге он пришел к финишу третьим. Таким образом, Елистратов завоевал первую медаль олимпийских атлетов из России.

Результат Елистратова — 2 минуты 10,687 секунды. Победу же одержал южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун, установивший новый олимпийский рекорд (2.10,485). Второе время показал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).

Ранее в женской эстафете на дистанции 3000 метров российская команда в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Константиновой, Екатерины Ефременковой и Эмины Малагич не смогла отобраться в финал соревнований. Из-за падения россиянки заняли лишь четвертое место, показав результат 4 минуты 21,973 секунды. Первыми финишировали шорт-трекистки из Южной Кореи, установившие новый олимпийский рекорд — 4:06.387.