Россия и Эстония обменялись шпионами

Россия и Эстония произвели обмен гражданами, осужденными за шпионаж. Гражданина России Артема Зинченко, отбывавшего срок за шпионаж в Эстонии, обменяли на осужденного за шпионаж в РФ эстонского предпринимателя Райво Суси. Обмен был произведен 10 февраля в 10 часов на погранпункте Койдула на российско-эстонской границе, сообщил Департамент оборонной полиции Эстонии (КаПо).

В мае 2017 года Харьюский уездный суд Эстонии признал Артема Зинченко виновным в шпионаже, приговорив его к пяти годам лишения свободы. Райво Суси был приговорен в России к 12 годам заключения в декабре 2017 года, передает "Интерфакс". Оба подали прошения о помиловании, которые удовлетворили президенты Эстонии и России.

По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, стороны заключили удовлетворившее их соглашение: "Эстония выслала в Россию совершившего здесь преступление шпиона, а эстонский предприниматель тем самым после продолжительного содержания под стражей в России вернулся к близким".

Российская Федеральная служба безопасности задержала Райво Суси в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2016 года, когда тот направлялся из Таджикистана в Таллин. Действия, в которых ФСБ обвиняет Суси, ведущего авиационный бизнес на территории бывшего СССР, были совершены им еще в 2004-2007 годах. Сам эстонец причастность к шпионажу отрицал.

По данным официальных органов Эстонии, Райво Суси — совладелец фирм по поставке самолетов Laki Autos и Musket, а также Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные машины. По данным СМИ, фирма OU Musket есть в списке посредников министерства иностранных дел, посредничая в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты. Aerohooldus OU сдает эстонским Силам обороны в аренду два учебных истребителя L-39.

Клиентами Суси были миллионеры из авиаклубов России, Англии, США и Западной Европы. По сообщениям СМИ, с 1994 года Суси "перебросил на Запад целую эскадрилью учебных истребителей, которой хватило бы для оснащения всех ВВС Эстонии".