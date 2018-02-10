Отец-велосипедист с ребенком на плечах нарушил ПДД на заснеженных улицах Москвы

В соцсетях опубликовано видео рискованной поездки по зимней Москве на велосипеде с ребенком на плечах.

На кадрах можно наблюдать, как мужчина с сидящим на нем маленьким ребенком, едет по улице, после чего, проигнорировав запрещающий сигнал светофора и не особо снизив скорость, миновал перекресток на красный свет.

"С ребенком на плечах, он пересек два перекрестка на красный свет! Не было дня, когда на них не было аварии. То, что сейчас тормозной путь в три раза длиннее, даже не буду говорить", — поделился впечатлениями автор ролика.