Американский эксперт объяснил свою шутку о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове

Американский эксперт Григорий Винников (Грэг Вайнер) заявил, что хочет извиниться за свое высказывание в адрес погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сделанную накануне в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым". "Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Дамаске сирийцам отдать", — сказал Винников, перефразировав строки из стихотворения "Гренада" Михаила Светлова.

"Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная, — заявил Григорий Винников радиостанции "Говорит Москва". — Я обязательно принесу свои извинения семье лётчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чём дело".

Телеведущий и гости передачи были возмущены репликой Винникова. "В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям", — сказал Соловьёв и попросил Винникова покинуть студию, отметив, что погибший летчик "не за колбасой сбежал в Америку, чтобы, возвращаясь сюда, бывшую Родину дерьмом поливать".

Майор ВКС РФ Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля, когда террористы сбили его штурмовик Су-25 из ПЗРК. Филипов катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, а затем во время боя с террористами подорвал себя гранатой. 8 февраля Романа Филипова похоронили на Коминтерновском кладбище в Воронеже.