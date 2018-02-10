Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу в дерби с "Арсеналом"

Очередной, 27-й тур чемпионата Англии по футболу в премьер-лиге стартовал лондонским дерби, в котором "Тоттенхэм Хотспур" принимал земляков из "Арсенала". "Шпоры" провели более интересный матч, превзойдя "канониров" во владении мячом. Счет – 1:0 в пользу хозяев.

Уже в первом тайме общее преимущество было на стороне "Тоттенхэма", но по-настоящему голевых моментов создать не удалось. Однако как только началась вторая половина встречи, Кейн замкнул головой отличную передачу Дэвиса. Пропустив, "Арсенал" немного взбодрился, смог выровнять игру, но отыграться не сумел.