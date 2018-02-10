В Париже затонула баржа, оборудованная Ле Корбюзье

В центре Парижа, рядом с мостом Аустерлиц в Сене затонула жилая баржа "Луиза Катерина", которую оборудовал знаменитый дизайнер и архитектор Ле Корбюзье, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Баржа была занесена в список исторических памятников французской столицы. На ней планировалось создать музей, подготовительные работы на судне продолжались с 2014 года.

Вода в Сене в последние недели из-за сильного паводка поднялась более чем на 5 метров. 70-метровая баржа из-за этого сместилась с места стоянки и оказалась над затопленной набережной. Ее владелица слишком поздно заметила перемещение судна. После снижения уровня воды баржа оказалась лежащей на суше.

Баржу отбуксировали к воде, но, оказавшись на плаву, она уже через 15 минут затонула. Возможно, в ходе операции был поврежден ее корпус, передает ТАСС. Возможно, ее поднимут со дна Сены, но только после того, как ее обследуют водолазы.

Архитектору и дизайнеру Ле Корбюзье поручили переоборудовать баржу в плавучий приют для бездомных, когда в 1929 году приобрела Армия спасения. Он начал работать с 1930 года, на судне были оборудованы спальные комнаты на 160 мест и большая столовая.