Саакашвили собираются выслать в Польшу

Иммиграционная служба Украины решила депортировать экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили в Польшу.

Саакашвили в ответ заявил, что в любом случае продолжит мирную борьбу на Украине.

Министр юстиции Украины Павел Петренко ранее заявил, что украинские власти не видят препятствий для экстрадиции Саакашвили. Киевский суд отклонил апелляцию Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшего политику в статусе беженца.

Пока продолжаются судебные разбирательства, Саакашвили выдворить из страны не могут. В этом уверена защита экс-президента, передает ТАСС.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. В 2017 году Саакашвили отказался от губернаторства, а президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства.