Евгения Медведева: я горжусь моей родиной

Российская фигуристка Евгения Медведева блестяще выступила в короткой программе командного турнира. Евгения установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы – 81,06.

"В начале сильно волновалась, но по ходу программы постаралась с волнением справиться и вроде бы это удалось. Все нормально, но еще есть над чем работать", — сказала Медведева после своего блестящего выступления.

"Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном – не мне судить", — приводит слова Евгении Медведевой "Спорт-Экспресс".