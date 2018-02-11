Евгения Медведева: я горжусь моей родиной

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Олимпиада-2018 27 минут назад
11 февраля 201808:34
Евгения Медведева: я горжусь моей родинойЧитайте нас в Telegram
Российская фигуристка Евгения Медведева блестяще выступила в короткой программе командного турнира. Евгения установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы – 81,06.
"В начале сильно волновалась, но по ходу программы постаралась с волнением справиться и вроде бы это удалось. Все нормально, но еще есть над чем работать", — сказала Медведева после своего блестящего выступления.
"Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном – не мне судить", — приводит слова Евгении Медведевой "Спорт-Экспресс".
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