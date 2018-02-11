НХЛ. Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Лос-Анджелесом"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно девять встреч. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке победила "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:3. Победную шайбу забросил российский легионер "молний" Никита Кучеров.

После гола Кучерова в большинстве счет стал 4:1 в пользу "Тампы". "Короли" забросили две шайбы в ворота Андрея Василевского и сократили отставание. Но победа досталась "молниям" 4:3. В активе Никиты Кучерова стало 68 очков (29+39). Андрей Василевский отразил 44 броска.

"Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке уверенно разобрался с "Нью-Джерси Дэвилз" 6:1. Вклад Артемия Панарина – в победу — гол, ставший победным, и результативная передача. Теперь в активе Артемия 15 заброшенных шайб и 30 голевых пасов. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 35 бросков и отдал результативную передачу. Еще один наш вратарь Семен Варламов не смог спасти "Колорадо Эвеланш" от "гостевого поражения "Каролине Харрикенс" 1:3. Семен отбил 27 бросков из 30.

"Монреаль Канадиенс" в серии буллитов проиграл дома "Нэшвилл Предаторз" 2:3. К буллитам прибегли участники матча "Аризона Кйотс" – "Филадельфия Флайерз". В основное время ничья 3:3, а буллиты лучше выполнили хоккеисты "Филадельфии". "Торонто Мэйпл Ливз" на своем льду нанес поражение "Оттаве Сенаторз" 6:3. "Бостон Брюинз" у себя проиграл "Баффало" 2:4. "Сан-Хосе Шаркс" вел 3:0 в домашней игре с "Эдмонтон Ойлерз", потом пропустил четыре шайбы, но в итоге "акулы" выиграли 6:4.