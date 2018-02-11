Мужчина с мачете напал на прихожан церкви в Индонезии

Мужчина, вооруженный мачете, напал на прихожан и священника католической церкви в индонезийской провинции Джокьякарта. Об этом сообщила газета "Биснис Индонесиа". По ее данным, пострадали четыре человека, сейчас они находятся в больнице, передает ТАСС.

Между тем, полицейские ликвидировали злоумышленника. По данным властей, в момент нападения в церкви находились около 100 человек. Мотивы мужчины не установлены, начато расследование, передает "Интерфакс".