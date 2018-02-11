Четыре человека погибли в пожаре в Астрахани

Четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Астрахани. Пожар на улице Казанской произошел ранним утром. "По предварительным данным, в результате погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения'', — рассказал "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Андрей Хегай.

Следственные органы начали проверку по факту гибели людей. Следственного-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.