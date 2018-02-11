Трамп ответит на разоблачения журналиста в новой книге

Президент США Дональд Трамп будет участвовать в работе над книгой своей сторонницы и подруги Жанин Пирро. За обедом в Белом доме Трамп согласился дать интервью Пирро. Жанин Пирро — ведущая телеканала Fox News.

В будущей книге, которую неофициально называют "Без огня, без ярости", журналистка хочет ответить на разоблачения в издании "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа.

Вулфф, на основе многих интервью и дней, проведенных в Белом доме, рассказал, что Трамп не рассчитывал стать президентом США. Советники Трампа ставили под сомнение его здравый ум, а его супруга Мелания была шокирована возможностью первой леди, пишет РИА Новости.