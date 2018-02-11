Фигуристка Алина Загитова выступит в произвольной программе

Чемпионка Европы Алина Загитова будет выступать в произвольной программе командного турнира фигуристов. Она заменит Евгению Медведеву, блистательно выступившую в короткой программе.

Евгения Медведева выиграла короткую программу с рекордным результатом 81,06 балла. Медведева продолжит подготовку к личному турниру, а в произвольной программе доверено выступить Алине Загитовой.

Других изменений в составе нашей команды не будет. Михаил Коляда, выступавший в короткой программе, выйдет на лед с произвольной программой. В спортивных танцах будут выступать Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

После пяти видов россияне занимают второе место, уступая шесть очков канадцам. Соревнования в трех заключительных видах запланированы на утро 12 февраля.