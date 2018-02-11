В Африне нейтрализованы еще 86 боевиков

Турецкая армия продолжает сообщать о своих успехах в ходе операции "Оливковая ветвь" в Сирии. В Африне турки смогли уничтожить 86 членов курдской партии "Демократический союз" и сил самообороны курдов, которых Анкара считает пособниками ИГ (запрещена в РФ).

Авиация Турции 10 февраля нанесла ряд ударов по укрытиям, огневым точкам, складам с оружием курдов, поразив 19 целей. Безвозвратные потери живой силы среди курдов — 1266 человек, пишет РИА Новости.

Ранее Генштаб Турции сообщил об 11 погибших в Африне турецких военнослужащих. В целом Турция потеряла 30 военных убитыми и более 70 ранеными.