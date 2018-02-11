Турция получит С-400 в 2019-м, поставки Саудовской Аравии обсуждаются

Как сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, Россия начнет выполнять контракт с Турцией на поставку систем противовоздушной обороны С-400 в следующем году. Турция купила четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, пишет "Интерфакс".

Как пояснил Чемезов в интервью газете Washington Post, С-400 — оборонительные системы. "Мы можем продать это американцам, если они захотят", — добавил глава "Ростеха".

Говоря о продаже таких систем Саудовской Аравии, Чемезов уточнил, что переговоры еще идут, и финального решения нет.

Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин рассказал газете "Коммерсант", стороны "подписали документы" по С-400.