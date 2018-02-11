Сбой в "Райффайзенбанке": все операции недоступны

Внутрибанковский сбой после обновления системы произошел в Райффайзенбанке. Все операции обещают наладить в течение часа.

Сбой зафиксирован в системе банка по всей России. "Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой", — уточнили в кредитной организации.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг. По данным РИА Рейтинг, на 1 декабря 2017 года банк занимает 14 место в банковской системе РФ.