Медведева поставила мировой рекорд, несмотря на болезнь

Утро началось с прекрасной новости в фигурном катании. Дебютировавшая на Олимпиаде двукратная чемпионка мира Евгения Медведева установила мировой рекорд: 81,6 балла в короткой программе. Спортсменка принесла в копилку российских атлетов 10 баллов.

Когда проходила Олимпиада в Сочи, Медведевой было всего 14 лет. Но за последующие 4 года Евгения выиграла все возможные призы, кроме олимпийской медали. Ее первое выступление на Играх — невероятно волнительный момент!

За день до выступления Медведева серьезно простудилась, но даже это не помешало ей не оставить никаких шансов конкурентам. Она была сосредоточена и спокойна. Как итог — мировой рекорд, подтверждение статуса главного фаворита и овации болельщиков.

После выступления Евгения была в прекрасном настроении — вся сияла. Но девушка призналась, что оценивает свой прокат на четверку по пятибалльной шкале. И то с натяжкой.

До Евгении выступали пары. Олимпийские чемпионы в Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, по их мнению, показали лучший прокат в сезоне! Взяли третью строчку и 8 баллов.

В спортивных парах в короткой программе ранее максимальный результат показали Владимир Морозов и Евгения Тарасова, сегодня в произвольной выступали Александр Энберт и Наталья Забияко, ставшие третьими.

Потому сейчас основная задача — догнать Канаду. Но сделать это будет непросто. Они идут первыми с суммой баллов – 45. Россияне на второй строчке – 39. Замыкают тройку американцы с 36 баллами.

Впереди в командных выступлениях на фигурном катании еще 3 проката, и сразу после выступления Евгении Медведевой в короткой программе тренерский штаб решил, что в произвольной выступит уже другая россиянка — чемпионка Европы и России 15-летняя Алина Загитова.