После неудачного пуска "Союзу" могут заменить ПО и бортовой компьютер

Специалисты на космодроме Байконур изучают возможность замены бортового компьютера на ракете-носителе "Союз-2.1А", которая должна была стартовать 11 февраля в 11 часов 58 минут по московскому времени. Однако в назначенное время была получена команда автоматики на выключение двигателей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме, скорее всего, перед повторной попыткой запуска потребуется заменить бортовой компьютер ракеты-носителя или скорректировать его программное обеспечение.

По сообщению пресс-службы Роскосмоса, запуск "Союза-2.1А" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату — 13 февраля.

Между тем источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что ракета "Союз-2.1А" не смогла стартовать в расчетное время по той же причине, по которой был перенесен пуск "Прогресса МС-07" 12 октября 2017 года. По его словам, бортовая цифровая вычислительная машина (ЦВМ) передала точно такие же данные, как в прошлый раз. "Видимо, причина в неполадках с ЦВМ", — сказал источник.

Планируется, что старт состоится 13 февраля в 11 часов 13 минут московского времени, а стыковка с МКС — 15 февраля в 13 часов 45 минут. Корабль должен впервые в истории добраться до МКС по новой, укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа.