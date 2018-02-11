Утечка сжиженного газа в Китае превратила участок автострады в огненную ловушку. Видео

Серьезное ЧП произошло в воскресенье, 11 февраля, на автостраде Пекин – Харбин в Китае. Инцидент попал в объектив автомобильного регистратора.

Грузовик, перевозивший сжиженный газ, попал в аварию. Большегруз вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Цистерна оказалась повреждена, и газ распространился по дороге, после чего загорелся.

Пламя охватило несколько автомобилей, автор видео и его семья чудом уцелели, успев покинуть опасное место.

По данным СМИ, в результате инцидента серьезно пострадали два человека, сгорели три машины.