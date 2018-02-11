Трамп хочет побывать в бункере Черчилля

Продолжается подготовка к государственному визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию, пишет ТАСС. Как рассказали информированные источники, Трамп пробудет в Лондоне с 5 по 8 октября.

Во время неофициальной программы Трамп выразил желание осмотреть бункер британского военного командования в годы Второй мировой войны. На выбор президента США повлиял фильм "Темные времена", в котором роль Уинстона Черчилля великолепно исполнил Гэри Олдмен. Трамп даже посоветовал посмотреть этот фильм премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Музей-бункер находится рядом с премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10.