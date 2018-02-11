Ан-148 разбился после вылета из Домодедова

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился вблизи деревни Аргуново в Подмосковье, сообщает "Интерфакс". На борту лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21, через 7 минут после взлета он неожиданно исчез с экранов радаров. Связи с экипажем нет. Самолет направлялся из Москвы в Орск.