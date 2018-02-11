ООН: за первую неделю февраля авиаудары в Сирии унесли тысячу жизней

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал о беспокойстве Антониу Гутерреша эскалацией конфликта в Сирии. Как рассказал Дюжаррик, последнее время стало самым кровопролитным за все годы войны. Конфликт в Сирии длится семь лет, пишет РИА Новости.

За первую неделю февраля 2018 года при авиаударах в Сирии убита тысяча человек, сообщил Дюжаррик.

ООН считает, что участники конфликта обязаны соблюдать нормы международного права. Генсек призывает все стороны отказаться от насилия и направить усилия к политическому урегулированию.