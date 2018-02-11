Ким Чен Ын позвал Мун Чжэ Ина в гости

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Олимпиада-2018 2 часа назад
Ким Чен Ын позвал Мун Чжэ Ина в гостиЧитайте нас в Telegram
Самая закрытая сборная на Олимпиаде. Ни комментариев, ни интервью, ни, тем более, традиционной пресс-конференции. Журналистам северокорейцы вежливо улыбаются, иногда кивают и быстро проходят мимо. Исключение делают для съемочной группы из России.
- Как вам природа на Юге? Горы похожи на ваши?
- Да, похожи и природа, и трассы в горах, — отмечает северокорейский тренер. Скорее всего, он говорит о горнолыжном комплексе "Масикрен" в КНДР. Именно там за две недели до Олимпиады проходила совместная тренировка спортсменов Севера и Юга.
Готовиться к Олимпиаде у северокорейских лыжников не было времени. МОК выделил для сборной из КНДР дополнительные квоты всего за две недели до открытия. После переговоров министров Севера и Юга на границе и встречи двух делегаций с главой МОК в Лозанне. Право выступить в Пхенчхане получили 22 спортсмена из КНДР: фигуристы, лыжники, хоккеисты и шорт-трекисты.
Когда именно начинаются заезды с участием северокорейцев, можно понять уже по количеству камер. Проходит совместная тренировка Италии, Франции, Латвии и Северной Кореи.
Олимпийский лед — один на всех. Северокорейский шорт-трекист консультируется с тренером из Италии. Общаются на английском. В нескольких метрах от тренеров из КНДР — операторы и фотокорреспонденты. Единственный способ поговорить с северокорейским тренером — поймать его по пути от раздевалки для спортсменов до трибуны.
- Какой настрой в северокорейской команде?
- Я бы не хотел давать комментарии. Мой атлет получил травму, не могу говорить, потом, — сказал северокорейский тренер.
- Будете ли давать интервью после Игр?
- Не понимаю, о чем речь.
Живут северокорейцы в олимпийской деревне вместе со всеми. Правда, и в ней действуют международные санкции.
На Олимпиаду приехали почти три тысячи спортсменов, и все получили подарки от организаторов — новые "олимпийские" телефоны. Не досталось их только северокорейцам. Американцы очень настойчиво напоминали организаторам: нельзя допустить, чтобы в Северную Корею атлету увезли хоть одну вещь, которую можно продать. Так что главная игра всех спортсменов в олимпийской деревне северокорейцам недоступна.
"Корейцы молодцы, они сделали такую вещь, которая заставляет всех выходить на улицу гулять. Они сделали специальное приложение. В нем есть значки, на которые нажимаешь — возникает вопрос. Допустим, кто выиграл пять медалей в Сочи на Олимпиаде?" – пояснил Роман Репилов, трехкратный призер Чемпионата мира по санному спорту.
Такие значки собирают атлеты из всех стран. У северокорейцев значок один — с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В местах для отдыха спортсменов они не появляются и с другими атлетами и местными сотрудниками в свободное время не общаются.
Сами северокорейцы съемочной группе ВГТРК рассказали, что никаких проблем с понимаем корейского языка на Юге, несмотря на другой диалект, у них нет.
Но за все время никто из местных жителей заговорить с ними так и не пытался. "Мы их опасаемся. У нас такие напряженные отношения с Севером, что даже подходить не хочется", — признаются местные жители. "Я бы хотел с ними поговорить, но они всегда так быстро проходят. Страшно… Их постоянно кто-то сопровождает. А так я бы просто поздоровался с ними. Можно обсудить совместную женскую команду по хоккею. Хорошо, что мы с ними сейчас можем болеть за одних и тех же. Я бы спросил, как им у нас на Юге", — в то же время отметил один из местных жителей.
Впрочем, такие разговоры вряд ли состоятся. Десятилетия на Юге под строгим запретом были северокорейский флаг, музыка, фильмы, любые новости, книги и радиопередачи из КНДР. Разделенным семьям не разрешают даже обмениваться письмами. И то, что происходит сейчас, для многих стало настоящим культурным шоком.
Всего два концерта северокорейской труппы Самчжиен на юге. В продаже билетов нет, кто попадет в зал, — определяет компьютер, выбирая из десятка тысяч поданных заявок.
"Юг и Север — одна нация все-таки, а культура уже разная. И это — единственная возможность, узнать, как там, на Севере, узнать, что они слушают, о чем поют", — признаются южные корейцы. Впрочем, некоторые на Юге такое знакомство считают опасным.
Листовки, плакаты и лозунги, многие из которых можно было бы назвать экстремистскими, — с угрозами в адрес руководства КНДР и призывами к США нанести превентивный удар. "Президент наш — коммунист. Пусть все знают! Его родители с Севера приехали. Вот он и хочет теперь, чтобы и у нас было, как на Севере", — говорят митингующие.
Родители нынешнего президента Южной Кореи — действительно беженцы с Севера. Об этом Мун Чжэ Ин говорит и пишет везде, и избрали его во многом потому, что политик обещал улучшить отношения с Пхеньяном.
Союзники-американцы такой разрядки на Корейском полуострове не одобряют. Глава делегации США Майк Пенс за один стол с северокорейской делегацией не садится, общаться с сестрой Ким Чен Ына на церемонии открытия Олимпиады отказывается.
Решить кризис политическим путем Север и Юг пытаются без посредничества США. На два дня на Юг приехала сестра Ким ЧЕн Ына. Это первый визит представителя рода Ким на Юг за всю историю разделенной Кореи.
В президентский дворец в Сеуле она приходит в голубой папкой в руках и передает южнокорейскому президенту личное приглашение Ким Чен Ына приехать посмотреть Пхеньян. И если встреча, условия которой прописаны в синей папке, все же состоится, то этот межкорейский саммит станет первым с 2007 года и третьим за всю историю разделенной Кореи.
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