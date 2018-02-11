Саночники России остались без медалей в состязаниях мужчин

На санно-бобслейной трассе олимпийского Пхенчхана завершились первые финальные состязания. В соревнованиях мужчин на санях-одиночках победу одержал Давид Гляйршер из команды Австрии. Россияне Роман Репилов, Степан Федоров и Семен Павличенко не попали даже в шестерку лучших.

Лучшим из команды Олимпийских атлетов из России был Репилов, который после первого дня состязаний шел на 3-м месте и претендовал на подиум. Однако Роман провалил 3-ю попытку и откатился в глубину таблицы. В результате у Репилова 8-е место, у Федорова – 13-е, у Павличенко – 14-е.

После трех попыток уверенно лидировал трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох из Германии. Но он не справился с волнением в заключительном заезде и оказался лишь пятым. Гляйршер показал общее время четырех заездов 3 мин. 10,702сек. Вторым стал представитель США Крис Маздзер, третьим – немец Йоханнес Людвиг.