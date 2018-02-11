Воробьев отправился к месту крушения Ана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на предполагаемое место крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, передает "Интерфакс".

Тем временем, губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылетел в Орск для помощи родственникам погибших. Более 60 пассажиров были из Оренбуржья.

Московская межрегиональная и Южная транспортная прокуратура начали проверку, по итогу которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Подмосковье в центральный аппарат СК, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. Уголовное дело возбуждено по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

К "Почте России", как ранее сообщалось в СМИ, самолет отношения не имеет. "Почта России" использует два самолета ТУ 204С, передает РИА Новости.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово, метка воздушного судна исчезла с локаторов.

На борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа.