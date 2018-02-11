Спортсменки из России не пробились в главный финал в могуле

Главный финал женского турнира по могулу пройдет без участия спортсменок из России. Регина Рахимова, Екатерина Столярова и Марика Пертахия не смогли пробиться в шестерку сильнейших.

Первой из борьбы выбыла Марика Петрахия, занявшая 16 место и не сумевшая пробиться во второй финал. Регина Рахимова и Екатерина Столярова показали 11 и 12 результат и стали участницами второго финала.

Во втором финале определились шесть сильнейших спортсменок, которые продолжили борьбу за медали. Среди них не оказалось ни Регины Рахимов, ни Екатерины Столяровой, занявших соответственно 10 и 11 места.