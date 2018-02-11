Лавров рассказал о скрытых планах и крымских винах

У Российской Федерации нет никаких скрытых планов: она всегда всегда в состоянии "защитить любые направления своей международной деятельности". "Все наши действия открыты и опираются на международное право, на устав ООН", — рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскар-заде" на телеканале "Россия 1".

По словам министра, необходимо проводить открытую, честную линию, направленную не на то, чтобы кого-то наказывать, а на то, чтобы "объединять все страны, которые могут реально и эффективно решать мировые проблемы, прежде всего бороться с терроризмом, с другими глобальными угрозами". Для примера министр, в частности, назвал контрабанду наркотиков, оргпреступность и нелегальную миграцию.

По словам Лаврова, существует множество "проблем, которые сегодня в мире не имеют границ и которые нельзя загнать в одну клетку, а всем остальным вокруг этой клетки радоваться, что их эта проблема не затронет.

"Такого не может быть. Границ не существует. Соответственно, бороться с этим явлением можно только сообща. Именно на это и нацелена наша политика", — сказал он.

Лавров также рассказал, что гости из других государств во время официальных обедов в Москве не отказываются от крымских вин. Речь шла о том, что в России, как и во многих других странах, исключая мусульманские, на официальных обедах гостям предлагают спиртные напитки. Последовал вопрос: предлагали ли гостям крымские вина?

"Предлагали. Пьют", — рассказал Лавров.

Выпуск программы, гостем которого стал глава МИД России, выйдет в эфире телеканала "Россия 1" 11 февраля в 00:30.